Életveszély az M7-esen: Centiken múlt a motoros élete (videó)
Egy drámai manőverről készült felvétel került nyilvánosságra, amely még hétfőn történt Magyarország egyik legforgalmasabb sztrádáján. Az M7-es autópályán készült felvétel tanúsága szerint egy fekete autó sofőrje kis híján tragédiát okozott egy hirtelen, életveszélyes mozdulattal: a motoros csodával határos módon úszta meg a balesetet.
A belső sávban haladó jármű látszólag ok nélkül lassan az elválasztó sáv felé sodródott. Amikor a sofőr valószínűleg észlelte a veszélyt, hirtelen elrántotta a kormányt, aminek következtében az autó irányíthatatlanná vált. Először a belső szalagkorlátnak csapódott, majd a sofőr újabb kísérlete után a jármű átvágódott az M7-es autópálya külső sávja felé és a szélső korlátnak vágódott. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle tömegbaleset.
A hatalma csattanás a külső sávban érkező motoros számára is kis híján végzetes lett. A fekete autó alig pár centiméterre állt meg tőle, így a motoros csupán a szerencséjének köszönhette, hogy elkerülte az ütközést és nem lett tragédia. Az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) a helyzetet úgy írta le, hogy a motoros akár a "második születésnapját" is ünnepelhette ezen a napon.
A baleset tanulságai
Az eset kapcsán az MKIF arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a folyamatos éberség és figyelem az utakon, hiszen egy pillanatnyi meggondolatlanság is súlyos balesethez vezethet, és bárki válhat vétlen áldozattá. A társaság egyúttal köszönetet mondott azoknak a segítőkész autósoknak, akik megálltak a helyszínen, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott sofőrnek.
Tanácsok az MKIF-től
- Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!
- Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban, vezetés közben!
- Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!
- Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!
- Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot. Csak ezek, így együtt adnak esélyt, hogy elkerüld a bajt!
- A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!
