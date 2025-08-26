Életveszély az M7-esen: Centiken múlt a motoros élete (videó)

A belső sávban haladó jármű látszólag ok nélkül lassan az elválasztó sáv felé sodródott. Amikor a sofőr valószínűleg észlelte a veszélyt, hirtelen elrántotta a kormányt, aminek következtében az autó irányíthatatlanná vált. Először a belső szalagkorlátnak csapódott, majd a sofőr újabb kísérlete után a jármű átvágódott az M7-es autópálya külső sávja felé és a szélső korlátnak vágódott. Csak a szerencsén múlt, hogy nem lett belőle tömegbaleset.

Drámai baleset drámai pillanatai.

Forrás: MKIF

A hatalma csattanás a külső sávban érkező motoros számára is kis híján végzetes lett. A fekete autó alig pár centiméterre állt meg tőle, így a motoros csupán a szerencséjének köszönhette, hogy elkerülte az ütközést és nem lett tragédia. Az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) a helyzetet úgy írta le, hogy a motoros akár a "második születésnapját" is ünnepelhette ezen a napon.

A baleset tanulságai

Az eset kapcsán az MKIF arra hívta fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a folyamatos éberség és figyelem az utakon, hiszen egy pillanatnyi meggondolatlanság is súlyos balesethez vezethet, és bárki válhat vétlen áldozattá. A társaság egyúttal köszönetet mondott azoknak a segítőkész autósoknak, akik megálltak a helyszínen, hogy segítséget nyújtsanak a bajba jutott sofőrnek.

Tanácsok az MKIF-től

Ha telefonálnod kell, ne legyen a kezedben a telefon! Használj kihangosítót!

Vezetőként kérd utastársad segítségét, ha bármire szükséged van és elő kell venni! Ne Te keresgélj az autóban, vezetés közben!

Ha nincs veled senki, állj meg egy pihenőben és úgy keresd meg azt, amire szükséged van!

Ha fáradt vagy, állj meg pihenni!

Csak akkor tudsz jól reagálni egy közlekedési helyzetre, ha az útra és a forgalomra is figyelsz, betartod a KRESZ-t és a megfelelő követési távolságot. Csak ezek, így együtt adnak esélyt, hogy elkerüld a bajt!

A saját biztonságod és mások biztonsága érdekében, csak a vezetésre koncentrálj, hogy mindenki épségben elérhesse úti célját!