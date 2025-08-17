Fejér feketébe öltözött: Ahol már a mentők sem tudtak segíteni (videó)

Az elmúlt napok történései újra és újra eszünkbe juttatják, milyen kiszámíthatatlan és törékeny az életünk. Ahogy édesapám mondta, amikor megszereztem a jogosítványomat: „Fiam! A sofőr egyik lába a börtönben, a másik a koporsóban van.” Az utóbbi napok balesetei sajnos beigazolták e figyelmeztetés igazát.

Ezen az előszállási benzinkúton történt a halálos baleset, amely egész Fejér vármegyét megrázta.

Forrás: TV2/Tények

A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai ismét a helyszíneken igyekeztek segíteni, de volt eset, amikor már ők sem tehettek semmit. A Facebook-oldalak feketébe borultak, sokakat megdöbbentett az újabb értelmetlen haláleset. A gyászolóknak vigaszt és részvétet kívánunk! Lássuk a hét legfontosabb kék híreit.

Súlyos baleset a Balatonról hazafelé

A hétfő kora reggel az első megrázó hírrel indult: augusztus 10-én, egy motoros baleset sodort veszélybe több embert. Az esti karambol, amely a Balatonról hazafelé történt, egy motorkerékpár és egy személyautó több utasának sérülését okozta. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy fiatal lányt és egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.