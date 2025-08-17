2 órája
Fejér feketébe öltözött: Ahol már a mentők sem tudtak segíteni (videó)
Alig egy hét telt el a fiatal mentős és férje tragikus karambolja óta, amikor a térséget ismét súlyos balesetek rázták meg. Bár sokan reménykedtek egy csendesebb hétben, a valóság ismét megdöbbentő eseményekkel szembesített minket. Ismét gyászba borult Fejér vármegye, különösen az előszállási benzinkúton történt halálos baleset után, amely egy fiatalember életét követelte.
Illusztráció: Ismét gyászba borult Fejér vármegye: sajnos volt olyan baleset, ami tragédiával végződött.
Forrás: Katasztrófavédelem/Illusztráció
Az elmúlt napok történései újra és újra eszünkbe juttatják, milyen kiszámíthatatlan és törékeny az életünk. Ahogy édesapám mondta, amikor megszereztem a jogosítványomat: „Fiam! A sofőr egyik lába a börtönben, a másik a koporsóban van.” Az utóbbi napok balesetei sajnos beigazolták e figyelmeztetés igazát.
A rendőrség, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat munkatársai ismét a helyszíneken igyekeztek segíteni, de volt eset, amikor már ők sem tehettek semmit. A Facebook-oldalak feketébe borultak, sokakat megdöbbentett az újabb értelmetlen haláleset. A gyászolóknak vigaszt és részvétet kívánunk! Lássuk a hét legfontosabb kék híreit.
Súlyos baleset a Balatonról hazafelé
A hétfő kora reggel az első megrázó hírrel indult: augusztus 10-én, egy motoros baleset sodort veszélybe több embert. Az esti karambol, amely a Balatonról hazafelé történt, egy motorkerékpár és egy személyautó több utasának sérülését okozta. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy fiatal lányt és egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Motoros baleset, ami több ember életét is veszélybe sodorta hazafelé
Halálos vasúti és közúti tragédiák
A hét egyik legmegrázóbb eseménye kétségkívül a MÁV-ot érintő tragédia volt. Az elmúlt hetek vonatgázolásai után hétfőn és vasárnap is halálos vasúti baleset történt. A székesfehérvári vonalon hétfőn dinnyés közelében, egy 48 éves nő feltehetően öngyilkos szándékkal lépett a vonat elé. A mentők a helyszínre érkeztek, de már csak a halál tényét tudták megállapítani.
Vasárnap hajnalban a Veszprémből induló sebesvonat ütött el egy gyalogost Agárdon, a Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban. A balesetben a gyalogos életét vesztette.
A legmélyebb gyász azonban szerda kora reggel borította be ismét Fejér vármegyét. Alig egy héttel a Soponya-Kisláng között történt halálos baleset után, ezúttal egy elszabadult jármű okozott halálos tragédiát. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a sofőr nem rögzítette megfelelően a járművet, ami gurulni kezdett, és az előszállási benzinkút oszlopához szorított egy huszonéves fiatalembert. A huszonéves áldozat előtt még ott volt az egész élet....
Fiatal felnőtt lehetett az előszállási baleset áldozata
Rémisztő felvétel az M1-es autópályáról
Az ország egyik legforgalmasabb és a statisztikák szerint legveszélyesebb útján számos személyi sérüléssel járó baleset történt ezen a héten is. Eközben az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) egy sokkoló videót tett közzé, amely egy biatorbágyi szakaszon történt esetről készült. A felvételen látható, amint egy személyautó megáll az autópálya közepén, a közeledő autók pedig folyamatosan kerülik ki, mígnem egy fehér furgon fékezés nélkül belerohan az álló járműbe, és egy másik kamion elé löki. A balesetben négy autó sérült meg, egy személy könnyebb, egy pedig súlyos sérülést szenvedett.
Autós rémálom, ami valósággá lett: rémisztő felvétel került elő a balesetről (videó)
Döbbenetes számok Fejér vármegye útjairól
Eközben a rendőrség közzétette a 32. heti razziák statisztikáját, és az eredmények megdöbbentőek: 181 gyorshajtót állítottak meg a helyszínen, további 1554 esetben – a traffipax is munkában volt – pedig postán fogják megkapni a bírságot a sofőrök. Emellett a biztonsági öv használatát is ellenőrizték, ami szintén aggodalomra adhat okot.
Ez már nem játék: elképesztő, hány sofőr kockáztat életeket az utakon - íme a részletek
Balesetek a hétvége kezdetén
Nehéz lenne felsorolni, hány kisebb koccanás és karambol történt az utakon. Azonban az egyik esetnél ismét a szívünkhöz kaptunk: a 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán egy személyautó egy közútkezelő autójába hajtott. Szerencsére mentői beavatkozásra nem volt szükség és senki sem sérült meg.
Lángolt az autópálya
Több autótűz is borzolta a kedélyeket az elmúlt héten. Az egyik legdrámaibb eset az M0-ás autóút és az M7-es autópálya találkozásánál történt, amikor is egy autóbusz kigyulladt. Huszonnégy utasnak, köztük tizenöt felnőttnek és kilenc gyermeknek kellett kimenekülnie a járműből. A tüzet műszaki hiba okozhatta. Mutatjuk a sokkoló videót!
