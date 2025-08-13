augusztus 13., szerda

Reagált a rendőrség

1 órája

Fiatal felnőtt lehetett az előszállási baleset áldozata

Címkék#tehergépjármű#benzinkút#rendőrség#mentő#Előszállás#tragédia#halálos baleset

Fejér vármegye ismét gyászol. Felfoghatatlan tragédia rázta meg ugyanis Előszállást és környékét, miután kiderült, hogy halálos baleset történt hajnalban egy benzinkúton.

Feol.hu

A FEOL értesülései szerint egy húszas évei elején járó férfi halt meg a szörnyű balesetben, akin már a mentők sem tudtak segíteni. Az Országos Mentőszolgálat közölte: "a helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg". A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét.

Úgy tudjuk, egy húszas évei elején járó férfi halt meg az előszállási benzinkúton történt szörnyű balesetben. A rendőrség tisztázta a tragédia körülményeit.
Még előtte volt az élet... A helyi közösség megdöbbenéssel és gyásszal fogadta a tragikus hírt, amelyben egy férfi halálos balesetet szenvedett.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Reagált a rendőrség is a halálos balesetre

A körülményekkel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következő választ adta:

2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.

 

 

 

