1 órája
Fiatal felnőtt lehetett az előszállási baleset áldozata
Fejér vármegye ismét gyászol. Felfoghatatlan tragédia rázta meg ugyanis Előszállást és környékét, miután kiderült, hogy halálos baleset történt hajnalban egy benzinkúton.
A FEOL értesülései szerint egy húszas évei elején járó férfi halt meg a szörnyű balesetben, akin már a mentők sem tudtak segíteni. Az Országos Mentőszolgálat közölte: "a helyszínen a bajtársak egy férfi halálának tényét állapították meg". A helyi közösség megdöbbenéssel fogadta a tragédia hírét.
Reagált a rendőrség is a halálos balesetre
A körülményekkel kapcsolatban a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a következő választ adta:
2025. augusztus 13-án nem sokkal 4 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Előszállás belterületén egy üzemanyagtöltő állomáson egy tehergépjármű oszlophoz szorított egy személyt. A rendelkezésre álló adatok alapján a sofőr a járműből kiszállás előtt a fékberendezéssel nem megfelelően rögzítette járművét, melynek következtében az gurulni kezdett és a férfit a benzinkút oszlopának nyomta. A sofőr a helyszínen életét vesztette, a baleset körülményeit Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja.
