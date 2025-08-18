Baleset történt a 8-ason, Székesfehérvárnál

Összeütközött két gépkocsi Székesfehérváron, a 8-as főút 1-es kilométerszelvényénél, a körforgalom közelében. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon – tájékoztat a katasztrófavédelem.