Baleset történt a 8-ason, Székesfehérvárnál
Forgalmi akadályt okoznak a karambolos járművek.
Összeütközött két gépkocsi Székesfehérváron, a 8-as főút 1-es kilométerszelvényénél, a körforgalom közelében. Összesen hárman utaztak a járművekben, amelyek közül az egyiket a székesfehérvári hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt forgalmi akadály alakult ki az érintett útszakaszon – tájékoztat a katasztrófavédelem.
