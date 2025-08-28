38 perce
Tömegbaleset Székesfehérvárnál, mentő rohant a helyszínre
Három autó ütközött össze az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében. A baleset a 62-es és a 63-as kilométer között történt, ahol forgalmi akadályra és torlódásra kell számítaniuk a közlekedőknek.
A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a M7-es baleset helyszínére a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, hogy megkezdjék a mentési munkálatokat. A három járműből kettőt a szakemberek áramtalanítottak, a hibrid hajtású autó feszültségmentesítése nem volt szükséges.
A balesetben érintett autókban összesen hét ember utazott. Hozzájuk a helyszínre mentőegység is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre, közölni fogjuk.