Tömegbaleset Székesfehérvárnál, mentő rohant a helyszínre

​A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a M7-es baleset helyszínére a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, hogy megkezdjék a mentési munkálatokat. A három járműből kettőt a szakemberek áramtalanítottak, a hibrid hajtású autó feszültségmentesítése nem volt szükséges.

Mentő is érkezett a baleset helyszínére.

Forrás: OMSZ/illusztráció

​A balesetben érintett autókban összesen hét ember utazott. Hozzájuk a helyszínre mentőegység is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre, közölni fogjuk.