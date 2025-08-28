augusztus 28., csütörtök

Közlekedés

38 perce

Tömegbaleset Székesfehérvárnál, mentő rohant a helyszínre

Címkék#Balaton#Országos Mentőszolgálat#autópálya#tömegbaleset#katasztrófavédelem

​Három autó ütközött össze az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében. A baleset a 62-es és a 63-as kilométer között történt, ahol forgalmi akadályra és torlódásra kell számítaniuk a közlekedőknek.

Feol.hu

​A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a M7-es baleset helyszínére a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, hogy megkezdjék a mentési munkálatokat. A három járműből kettőt a szakemberek áramtalanítottak, a hibrid hajtású autó feszültségmentesítése nem volt szükséges.

Jelenleg is zajlanak a mentési munkálatok az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán. Tűzoltók és mentő a helyszínen, több autó balesetezett.
Mentő is érkezett a baleset helyszínére.
Forrás: OMSZ/illusztráció

​A balesetben érintett autókban összesen hét ember utazott. Hozzájuk a helyszínre mentőegység is érkezett. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre, közölni fogjuk.

 

