Tűzoltók szabadították ki a fejtetőre állt autó sofőrjét

Többen a közösségi oldalon a sérültért aggódtak, utánajártunk az M7-es balesetnek, ahol a műszaki mentést a polgárdi önkormányzati tűzoltók végezték a Székesfehérvár felé vezető oldalon. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, akik válaszoltak megkeresésünkre:

Reagált az Országos Mentőszolgálat a balesetre.

Forrás: OMSZ/Archív

A helyszínről egy 60 év körüli fejsérült férfit szállítottak bajtársaink kórházba.

Több baleset is volt, reggel az M1-es állt be teljesen

A baleset az M1-M0 csomópont közelében történt, jelentős torlódást okozva a reggeli órákban. Azóta a forgalomkorlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van. Sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás. Az Útinform tájékoztatott, hogy távolabb, de szintén az országhatár felé vezető oldalon munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 29-es km közelében. Az araszoló kocsisor pár km-es.