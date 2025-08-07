augusztus 7., csütörtök

Baleset

28 perce

Tűzoltók szabadították ki a fejtetőre állt autó sofőrjét

Címkék#baleset#Polgárdi#m7#fejsérült#M1#autópálya#Székesfehérvár#mentő

Szerda délután bizarr eset történt. Az M7-es autópálya polgárdi szakaszánál fejtetőn állt meg egy autós, miután elhagyta az úttestet és a füves területen landolt. Székesfehérvár felőli oldalon történt balesethez tűzoltó és mentő is érkezett. Kiderült, megsérült-e valaki.

Feol.hu
Tűzoltók szabadították ki a fejtetőre állt autó sofőrjét

Reagált az Országos Mentőszolgálat a balesetre.

Forrás: OMSZ/Archív

Többen a közösségi oldalon a sérültért aggódtak, utánajártunk az M7-es balesetnek, ahol a műszaki mentést a polgárdi önkormányzati tűzoltók végezték a Székesfehérvár felé vezető oldalon. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, akik válaszoltak megkeresésünkre:

Bizarr baleset történt szerda délután az M7-es autópályán. Fejtetőre állt egy autó ugyanis a polgárdi szakaszon Székesfehérvár felé, mentőt is riasztottak.
Reagált az Országos Mentőszolgálat a balesetre.
Forrás: OMSZ/Archív

 

A helyszínről egy 60 év körüli fejsérült férfit szállítottak bajtársaink kórházba.

Több baleset is volt, reggel az M1-es állt be teljesen

A baleset az M1-M0 csomópont közelében történt, jelentős torlódást okozva a reggeli órákban. Azóta a forgalomkorlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van. Sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás. Az Útinform tájékoztatott, hogy távolabb, de szintén az országhatár felé vezető oldalon munkavégzés miatt lezárták a belső sávot a 29-es km közelében. Az araszoló kocsisor pár km-es.

 

