Tömegbaleset az M7-esen, Székesfehérvárnál

Három személyautó karambolozott hétfő délután az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében, a 62-es kilométerszelvény közelében. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett sztrádaszakaszon.

Feol.hu

​A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre érkezve áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínen a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, mentő is megjelent, de a sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.
​Az érintett útszakaszon a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be, ezért a közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk. Amint friss információval rendelkezünk, közölni fogjuk.

Személyautók karamboloztak hétfő délután az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár térségében. Mentő is érkezett a baleset helyszínére.
Mentő is érkezett a baleset helyszínére.
Forrás: OMSZ/illusztráció

 

 

