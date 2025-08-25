Tömegbaleset az M7-esen, Székesfehérvárnál

​A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a helyszínre érkezve áramtalanították a gépkocsikat. A helyszínen a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, mentő is megjelent, de a sérültekről egyelőre nem érkezett hivatalos tájékoztatás.

​Az érintett útszakaszon a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés idejére forgalomkorlátozást vezettek be, ezért a közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk. Amint friss információval rendelkezünk, közölni fogjuk.

Forrás: OMSZ/illusztráció