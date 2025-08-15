augusztus 15., péntek

Mária névnap

34°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Közútkezelő autóba hajtott egy személygépkocsi Fehérvárnál

Címkék#baleset#Országos Mentőszolgálat#közútkezelő#Székesfehérvár#katasztrófavédelem

Néhány perccel ezelőtt érkezett a hír, hogy a 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán történt baleset. A beérkező információk szerint a 75-76-os kilométerszelvény között egy személyautó nekiütközött egy közútkezelő járműnek.

Feol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a munkálatokat végző közútkezelő autó ütközőjébe hajtott egy személykocsi. A sérült jármű eltávolításáról és a terület szabaddá tételéről a székesfehérvári tűzoltók gondoskodnak. A baleset következtében a jármű mozgásképtelen lett.

A 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán történt baleset, a vármegyeszékhely tűzoltói siettek a helyszínre.
Illusztráció: Székesfehérvárt elkerülő szakaszán történt baleset.
Forrás: Illusztráció/police

A helyszínre a székesfehérvári tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is. Amint további információ érkezik az esetleges sérültekről és a mentési munkálatok részleteiről, frissítjük a cikkünket.

Korábban az M1-es történt nagyobb baleset, amelyben egy kislány megsérült. Óvatosan az utakon!
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu