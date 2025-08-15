1 órája
Közútkezelő autóba hajtott egy személygépkocsi Fehérvárnál
Néhány perccel ezelőtt érkezett a hír, hogy a 7-es főút Székesfehérvárt elkerülő szakaszán történt baleset. A beérkező információk szerint a 75-76-os kilométerszelvény között egy személyautó nekiütközött egy közútkezelő járműnek.
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, a munkálatokat végző közútkezelő autó ütközőjébe hajtott egy személykocsi. A sérült jármű eltávolításáról és a terület szabaddá tételéről a székesfehérvári tűzoltók gondoskodnak. A baleset következtében a jármű mozgásképtelen lett.
A helyszínre a székesfehérvári tűzoltókat riasztották, akik megkezdték a műszaki mentést. Az esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot is. Amint további információ érkezik az esetleges sérültekről és a mentési munkálatok részleteiről, frissítjük a cikkünket.
Korábban az M1-es történt nagyobb baleset, amelyben egy kislány megsérült. Óvatosan az utakon!