Reagált az OMSZ

8 órája

Motoros baleset, ami több ember életét is veszélybe sodorta hazafelé

Címkék#baleset#m7#motorkerékpár#Székesfehérvár#Balaton#mentő

Nem volt egyszerű hazajutni ismét a Balatonról. Vasárnap késő délutántól kezdve tömött sávokon araszoltak a kocsik az M7-es autópálya Budapest felőli oldalán. Balatonvilágostól Székesfehérvárig dugó alakult ki, míg a 7-es főút is teljesen elesett motoros baleset miatt, ahol súlyos sérülés is történt.

Feol.hu

Az M7-es autópálya és a 7-es főút közlekedésében is erős fennakadások voltak. Balatonvilágos és Székesfehérvár között erős torlódás alakult ki, a 7-es főúton, Szabadbattyán belterületi szakaszán súlyos baleset akadályozta a forgalmat. A balesetben egy motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott, többen a fejüket fogták és a sérültekért aggódtak. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot az ütközéssel kapcsolatban.

Nem volt egyszerű hazajutni ismét a Balatonról, torlódások és balesetek nehezítettek a közlekedést az M7-es autópályán és a =-es főúton is.
Illusztráció: Mentő rohant a 7-es főúthoz, baleset történt. 
Forrás: MW/Archív

Súlyos sérülés is történt a balesetben

A helyszínről egy fiatal lányt és egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

 – írta megkeresésünkre az OMSZ.

Óvatosan és körültekintően közlekedjenek az utakon. Sajnos az elmúlt napok sem teltek el nagyobb balesetek, tragédia nélkül. Feketébe borultak a közösségi oldalak, gyászol a megye, sőt az egész ország is, részletek ITT!


 

