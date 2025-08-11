8 órája
Motoros baleset, ami több ember életét is veszélybe sodorta hazafelé
Nem volt egyszerű hazajutni ismét a Balatonról. Vasárnap késő délutántól kezdve tömött sávokon araszoltak a kocsik az M7-es autópálya Budapest felőli oldalán. Balatonvilágostól Székesfehérvárig dugó alakult ki, míg a 7-es főút is teljesen elesett motoros baleset miatt, ahol súlyos sérülés is történt.
Az M7-es autópálya és a 7-es főút közlekedésében is erős fennakadások voltak. Balatonvilágos és Székesfehérvár között erős torlódás alakult ki, a 7-es főúton, Szabadbattyán belterületi szakaszán súlyos baleset akadályozta a forgalmat. A balesetben egy motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott, többen a fejüket fogták és a sérültekért aggódtak. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot az ütközéssel kapcsolatban.
Súlyos sérülés is történt a balesetben
A helyszínről egy fiatal lányt és egy férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba
– írta megkeresésünkre az OMSZ.
Óvatosan és körültekintően közlekedjenek az utakon. Sajnos az elmúlt napok sem teltek el nagyobb balesetek, tragédia nélkül. Feketébe borultak a közösségi oldalak, gyászol a megye, sőt az egész ország is, részletek ITT!
Feketébe borultak a közösségi oldalak, gyászol a megye (helyszíni fotók)