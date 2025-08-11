Baleset
9 órája
Baleset miatt torlódik a forgalom a 62-as úton
Baleset történt a 62-as számú úton Székesfehérvár és Dunaújváros között.
Olvasói fotón a baleset.
Forrás: duol.hu
Egyelőre még nem megerősített információk szerint egy kamion és egy furgon ütközött össze. A baleset miatt a forgalom jelenleg félpályán halad, emiatt torlódásra és lassabb haladásra lehet számítani az érintett szakaszon. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, hogy a forgalmat mielőbb helyreállítsák. Fokozott óvatossággal közelítsék meg a baleset helyszínét. – olvasható társportálunk a duol.hu weboldalán.
