Baleset miatt torlódik a forgalom a 62-as úton

Egyelőre még nem megerősített információk szerint egy kamion és egy furgon ütközött össze. A baleset miatt a forgalom jelenleg félpályán halad, emiatt torlódásra és lassabb haladásra lehet számítani az érintett szakaszon. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, hogy a forgalmat mielőbb helyreállítsák. Fokozott óvatossággal közelítsék meg a baleset helyszínét. – olvasható társportálunk a duol.hu weboldalán.