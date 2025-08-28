Reagált az OMSZ 1 órája

Három autó rohant egymásba, gyerek is megsérült a fehérvári balesetben

A kora délutáni karambol során az M7-es autópálya Balaton felé vezető szakaszán három autó ütközött össze Székesfehérvár közelében, a 62-es és a 63-as kilométer között. A baleset személyi sérüléssel járt, az érintett szakaszon pedig jelentős torlódás alakult ki.

A műszaki mentést a székesfehérvári tűzoltók végezték. ​Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset következtében egy nőt könnyebb sérülésekkel, egy gyermeket pedig további vizsgálatok céljából szállítottak kórházba. Mentő sietett a baleset helyszínére.

Forrás: VG/Illusztráció

