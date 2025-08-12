8 órája
Gigadugó és két baleset: Rémálommá vált a csúcsidő az M1-esen
Két hatalmas baleset is történt a hétfő délutáni csúcsforgalomban az M1-es autópályán, emiatt hatalmas dugó alakult ki mindkét irányban. A sztráda Fejér vármegyei szakaszán több kilométeres kocsisor kígyózott, a forgalom szinte teljesen megbénult. Összesen öt autó balesetezett mentő is rohant.
A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 49-es kilométernél egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze. A baleset az M1-es autópálya terelésében történt, ahol csak a belső sáv volt járható, ami 9 kilométeres torlódást eredményezett. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg súlyosan, kórházba senkit sem kellett szállítani.
Ezzel párhuzamosan a másik oldalon sem volt rózsás a helyzet. Bicske és Herceghalom között, a 29-es kilométernél több gépjármű ütközött. Itt három autó volt érintett. A forgalom csak a külső sávon haladhatott, ami miatt 7-8 kilométeres kocsisor alakult ki. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megerősítette, hogy a helyszínről egy idős nőt szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel.
