augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reagált az OMSZ

8 órája

Gigadugó és két baleset: Rémálommá vált a csúcsidő az M1-esen

Címkék#rémálom#Herceghalom#karambol#forgalom#balesetek#kocsisor#M1-es autópálya

Két hatalmas baleset is történt a hétfő délutáni csúcsforgalomban az M1-es autópályán, emiatt hatalmas dugó alakult ki mindkét irányban. A sztráda Fejér vármegyei szakaszán több kilométeres kocsisor kígyózott, a forgalom szinte teljesen megbénult. Összesen öt autó balesetezett mentő is rohant.

Feol.hu

A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 49-es kilométernél egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze. A baleset az M1-es autópálya terelésében történt, ahol csak a belső sáv volt járható, ami 9 kilométeres torlódást eredményezett. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg súlyosan, kórházba senkit sem kellett szállítani.

Két hatalmas baleset is történt a csúcsforgalomban az M1-es autópályán, amelyben több autó is érintett volt. Mentőt is riasztottak a helyszínre.
Volt dolguk a mentőknek is, egyszerre történt két baleset is az M1-esen.
Forrás: OMSZ/Archív

Ezzel párhuzamosan a másik oldalon sem volt rózsás a helyzet. Bicske és Herceghalom között, a 29-es kilométernél több gépjármű ütközött. Itt három autó volt érintett. A forgalom csak a külső sávon haladhatott, ami miatt 7-8 kilométeres kocsisor alakult ki. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megerősítette, hogy a helyszínről egy idős nőt szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel.

Óvatosan az utakon: sokkoló balesetek történtek

Hétfőn egy halálos vonatgázolás történt, de több közlekedési karambol is borzolta a kedélyeket. Részletek ITT!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu