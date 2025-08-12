Gigadugó és két baleset: Rémálommá vált a csúcsidő az M1-esen

A Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 49-es kilométernél egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze. A baleset az M1-es autópálya terelésében történt, ahol csak a belső sáv volt járható, ami 9 kilométeres torlódást eredményezett. A helyszínre a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint senki sem sérült meg súlyosan, kórházba senkit sem kellett szállítani.

Volt dolguk a mentőknek is, egyszerre történt két baleset is az M1-esen.

Forrás: OMSZ/Archív

Ezzel párhuzamosan a másik oldalon sem volt rózsás a helyzet. Bicske és Herceghalom között, a 29-es kilométernél több gépjármű ütközött. Itt három autó volt érintett. A forgalom csak a külső sávon haladhatott, ami miatt 7-8 kilométeres kocsisor alakult ki. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) megerősítette, hogy a helyszínről egy idős nőt szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel.

Óvatosan az utakon: sokkoló balesetek történtek

Hétfőn egy halálos vonatgázolás történt, de több közlekedési karambol is borzolta a kedélyeket. Részletek ITT!