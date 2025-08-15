Megsérült egy kislány a balesetben, torlódik az M7-es

A baleset esetleges sérültjeivel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot: „A helyszínről egy 10 év körüli kislányt könnyebb sérüléssel, további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba."

Kora reggel már mentőt kellett riasztani az M1-es autópályán történt balesethez.

Forrás: OMSZ/illusztráció

Az Útinform arról számolt be, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást, miközben az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán is erős a forgalom. A beérkező információk szerint Martonvásár és Pákozd között van torlódás.