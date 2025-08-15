augusztus 15., péntek

Mária névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosan közlekedjenek

43 perce

Megsérült egy kislány a balesetben, torlódik az M7-es

Címkék#Herceghalom#M7-es autópálya#Országos Mentőszolgálat#torlódás#baleset#Balaton#M1-es autópálya

Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalom térségében két gépkocsi ütközött össze kora reggel. A 26-os km-nél a belső sávot lezárták egy időre és több kilóméteres torlódás is kialakult a baleset helyszínén, ahová mentő is érkezett. Mindeközben megindultak a Balaton felé, emiatt erős a forgalom az M7-esen is.

Feol.hu

A baleset esetleges sérültjeivel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot: „A helyszínről egy 10 év körüli kislányt könnyebb sérüléssel, további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba."

Az M1-esen már kora reggel baleset történt, mentőt riasztottak a helyszínre. Mindeközben megindult a kocsisor a Balaton felé, óriási a torlódás.
Kora reggel már mentőt kellett riasztani az M1-es autópályán történt balesethez.
Forrás: OMSZ/illusztráció

Az Útinform arról számolt be, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást, miközben az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán is erős a forgalom. A beérkező információk szerint Martonvásár és Pákozd között van torlódás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu