43 perce
Megsérült egy kislány a balesetben, torlódik az M7-es
Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Herceghalom térségében két gépkocsi ütközött össze kora reggel. A 26-os km-nél a belső sávot lezárták egy időre és több kilóméteres torlódás is kialakult a baleset helyszínén, ahová mentő is érkezett. Mindeközben megindultak a Balaton felé, emiatt erős a forgalom az M7-esen is.
A baleset esetleges sérültjeivel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot: „A helyszínről egy 10 év körüli kislányt könnyebb sérüléssel, további vizsgálatok céljából szállítottak bajtársaink kórházba."
Az Útinform arról számolt be, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást, miközben az M7-es autópálya Balaton felőli oldalán is erős a forgalom. A beérkező információk szerint Martonvásár és Pákozd között van torlódás.