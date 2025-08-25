Többen, köztük egy nő súlyosan megsérült a balesetben

A sztráda székesfehérvári szakaszán (M7) három, míg a 7-es főúton egy autó ismeretlen okokból az árokba csapódott és fejtetőn állt meg. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL-lal közölte, hogy személyi sérüléssel járó balesetek történtek mindkét helyszínen.

Mentők rohantak a balesetek helyszínére.

Forrás: Illusztráció/OMSZ