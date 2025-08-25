37 perce
Többen, köztük egy nő súlyosan megsérült a balesetben
Egyszerre omlott össze hétfő délután az M7-esen és a 7-es főúton a közlekedés. Miközben a sztrádán hárman rohantak egymásnak Székesfehérvárnál, addig Lepsény térségében egy fejtetőre állt autó borzolta a kedélyeket. Mindkét baleset helyszínére mentő érkezett, megjött a hivatalosa válasz a sérültekről.
A sztráda székesfehérvári szakaszán (M7) három, míg a 7-es főúton egy autó ismeretlen okokból az árokba csapódott és fejtetőn állt meg. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL-lal közölte, hogy személyi sérüléssel járó balesetek történtek mindkét helyszínen.
Az M7-es autópályán történt baleset helyszínéről két embert könnyebb sérülésekkel, míg a 7-es főúton történt eset helyszínéről egy nőt súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak bajtársak kórházba.