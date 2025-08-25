augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Reagált az OMSZ

37 perce

Többen, köztük egy nő súlyosan megsérült a balesetben

Címkék#kórház#7-es főút#autópálya#baleset#Székesfehérvár#mentő#M7

Egyszerre omlott össze hétfő délután az M7-esen és a 7-es főúton a közlekedés. Miközben a sztrádán hárman rohantak egymásnak Székesfehérvárnál, addig Lepsény térségében egy fejtetőre állt autó borzolta a kedélyeket. Mindkét baleset helyszínére mentő érkezett, megjött a hivatalosa válasz a sérültekről.

Feol.hu

A sztráda székesfehérvári szakaszán (M7) három, míg a 7-es főúton egy autó ismeretlen okokból az árokba csapódott és fejtetőn állt meg. Az Országos Mentőszolgálat a FEOL-lal közölte, hogy személyi sérüléssel járó balesetek történtek mindkét helyszínen.

Miközben az M7-esen hárman rohantak egymásnak, addig a 7-es főúton egy fejtetőre állt autó borzolta a kedélyeket. A balesetekhez mentő érkezett.
Mentők rohantak a balesetek helyszínére.
Forrás: Illusztráció/OMSZ

 

Az M7-es autópályán történt baleset helyszínéről két embert könnyebb sérülésekkel, míg a 7-es főúton történt eset helyszínéről egy nőt súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban szállítottak bajtársak kórházba.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu