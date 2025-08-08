3 órája
A mentőautó szirénázva sietett a kórházba a 8-as főútról
Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le a kora reggeli csattanás miatt. Mivel az elmúlt hetekben hatalmas balesetek történtek a 8-as főúton, így érthető, hogy többen aggódtak olvasóink közül a sérültek miatt. Utánajártunk...
Nem kezdődött jól a reggel. Amíg az M1-es autópálya tatabányai szakaszán baleset okozott hatalmas torlódást, addig a 8-as főúton a forgalmat is megállították Székesfehérvár felé. Mint azt a katasztrófavédelemtől megtudtuk, két autó rohant egymásnak, a helyszínre mentő is érkezett. A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálat sajtóosztályát, akik válaszukban kiemelték: „A helyszínről egy 75 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba."
Óvatosan az utakon, a napokban is több baleset történt
Érdemes felkészülni a kánikulára! Az időjárás-előrejelzések szerint ismét beköszönt a forróság, így különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, ezért tartsunk magunknál elegendő vizet. Emellett szintén mai hír, hogy a MOL jelentős üzemanyagár csökkentést jelentett be, részleteket ITT olvashat!
