Baleset

3 órája

A mentőautó szirénázva sietett a kórházba a 8-as főútról

Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le a kora reggeli csattanás miatt. Mivel az elmúlt hetekben hatalmas balesetek történtek a 8-as főúton, így érthető, hogy többen aggódtak olvasóink közül a sérültek miatt. Utánajártunk...

Feol.hu

Nem kezdődött jól a reggel. Amíg az M1-es  autópálya tatabányai szakaszán baleset okozott hatalmas torlódást, addig a 8-as főúton a forgalmat is megállították Székesfehérvár felé. Mint azt a katasztrófavédelemtől megtudtuk, két autó rohant egymásnak, a helyszínre mentő is érkezett. A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálat sajtóosztályát, akik válaszukban kiemelték: „A helyszínről egy 75 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba."

Mivel hatalmas balesetek történtek az elmúlt hetekben a 8-as főúton, így érthető, hogy sokan felkapták a fejüket a reggeli csattanás hallatán.
Mentőautót riasztottak a 8-as főúton történt balesethez.
Forrás: OMSZ/Archív

Óvatosan az utakon, a napokban is több baleset történt

Érdemes felkészülni a kánikulára! Az időjárás-előrejelzések szerint ismét beköszönt a forróság, így különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás, ezért tartsunk magunknál elegendő vizet. Emellett szintén mai hír, hogy a MOL jelentős üzemanyagár csökkentést jelentett be, részleteket ITT olvashat!

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
