A mentőautó szirénázva sietett a kórházba a 8-as főútról

Nem kezdődött jól a reggel. Amíg az M1-es autópálya tatabányai szakaszán baleset okozott hatalmas torlódást, addig a 8-as főúton a forgalmat is megállították Székesfehérvár felé. Mint azt a katasztrófavédelemtől megtudtuk, két autó rohant egymásnak, a helyszínre mentő is érkezett. A FEOL felkereste az Országos Mentőszolgálat sajtóosztályát, akik válaszukban kiemelték: „A helyszínről egy 75 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba."

Mentőautót riasztottak a 8-as főúton történt balesethez.

Forrás: OMSZ/Archív

Óvatosan az utakon, a napokban is több baleset történt

