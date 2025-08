Bizarr baleset: fejtetőre állt egy autó az M7-esen, mentőt is riasztottak a balesethez

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint, az M7-es autópálya 77-es kilométerénél történt balesethez társhatóságok is érkeztek. A műszaki mentést a polgárdi önkormányzati tűzoltók végzik. Írtunk az Országos Mentőszolgálatnak az esetleges sérültekkel kapcsolatban. Amint válaszolnak megkeresésünkre, közölni fogjuk.

Illusztráció baleset: Eddig ismeretlen okból lesodródott az útról az M7-es autópálya polgárdi szakaszán egy autós és fejtetőn állt meg.

Forrás: Shutterstock

Óvatosan az utakon, a napokban több baleset is történt!

