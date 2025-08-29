augusztus 29., péntek

Közlekedés

2 órája

​Sokkoló baleset az autópályán: teherautó borult fel, óriási dugó alakult ki - videó

Címkék#baleset#m7#m1#Budaörs#katasztrófavédelem

Csak óvatosan! ​Súlyos baleset történt péntek délelőtt az M1-es és M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, Budaörs térségében, a főváros felé vezető oldalon. Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 12-es kilométerszelvény közelében. A baleset következtében a teherautó felborult, ami jelentős forgalomkorlátozást okoz.

Feol.hu

​A baleseti helyszínelés és a mentési munkálatok idejére az érintett szakaszon csak egy sáv járható, ezért az M1-es autópályán és az M7-es autópályán is több kilométeres torlódás alakult ki a főváros felé tartó oldalon – tájékoztat az Útinform. A Pest vármegyei katasztrófavédelem azt közölte,  törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és megszüntetik az olajfolyást. Az érintett sztrádaszakaszon a négyből három sávot lezártak, nagy a torlódás. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

M1-es és M7-es autópálya közös bevezető szakaszán történt baleset. ​A helyszínelés és a mentési munkálatok idejére az érintett szakaszon csak egy sáv járható.
Kisteherautó padokból álló rakománya az úttestre borult.
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

A sokkoló baleset helyszínén megrázó videó készült, amelyet ide kattintva láthat.

Azt tudta, hogy ezen a szakaszon okos autópálya-rendszert helyeztek üzembe? Mutatjuk a részleteket!

 

