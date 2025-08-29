2 órája
Sokkoló baleset az autópályán: teherautó borult fel, óriási dugó alakult ki - videó
Csak óvatosan! Súlyos baleset történt péntek délelőtt az M1-es és M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, Budaörs térségében, a főváros felé vezető oldalon. Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 12-es kilométerszelvény közelében. A baleset következtében a teherautó felborult, ami jelentős forgalomkorlátozást okoz.
A baleseti helyszínelés és a mentési munkálatok idejére az érintett szakaszon csak egy sáv járható, ezért az M1-es autópályán és az M7-es autópályán is több kilométeres torlódás alakult ki a főváros felé tartó oldalon – tájékoztat az Útinform. A Pest vármegyei katasztrófavédelem azt közölte, törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és megszüntetik az olajfolyást. Az érintett sztrádaszakaszon a négyből három sávot lezártak, nagy a torlódás. Személyi sérülésről nem érkezett hír.
A sokkoló baleset helyszínén megrázó videó készült, amelyet ide kattintva láthat.
