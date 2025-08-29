​Sokkoló baleset az autópályán: teherautó borult fel, óriási dugó alakult ki - videó

​A baleseti helyszínelés és a mentési munkálatok idejére az érintett szakaszon csak egy sáv járható, ezért az M1-es autópályán és az M7-es autópályán is több kilométeres torlódás alakult ki a főváros felé tartó oldalon – tájékoztat az Útinform. A Pest vármegyei katasztrófavédelem azt közölte, törökbálinti hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, és megszüntetik az olajfolyást. Az érintett sztrádaszakaszon a négyből három sávot lezártak, nagy a torlódás. Személyi sérülésről nem érkezett hír.

Kisteherautó padokból álló rakománya az úttestre borult.

Forrás: M1, M7 autópálya figyelő

A sokkoló baleset helyszínén megrázó videó készült, amelyet ide kattintva láthat.

Azt tudta, hogy ezen a szakaszon okos autópálya-rendszert helyeztek üzembe? Mutatjuk a részleteket!