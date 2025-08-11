Két hatalmas baleset történt az M1-esen, gigadugó alakult ki

Az Útinform arról tájékoztatott, hogy baleset történt az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 49-es km-nél a terelésben csak a belső sáv járható a torlódás 9 km-es. A katasztrófavédelem közölte, egy nyerges vontató és egy személykocsi ütközött össze A terelésben történt balesethez a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak.

Illusztráció: Elképesztő torlódás az M1-es autópályán, több mint 15 km-es a dugó.

Forrás: M1, M7 autópálya figyelő /Archív

A másik irányban sem rózsás a helyzet. Bicske és Herceghalom között a 29-es km-nél több gépjármű ütközött össze. A forgalom csak a külső sávon halad, a kocsisor 7-8 km. Itt három autó ütközött.