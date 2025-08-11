augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Két hatalmas baleset történt az M1-esen, gigadugó alakult ki

Címkék#Herceghalom#baleset#Bicske#Útinform#katasztrófavédelem#M1-es autópálya

Mindkét irányba beállt a sztráda. A beérkező információk szerin kígyózik a kocsisor az M1-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán is, több kilóméteres a dugó alakult ki baleset miatt.

Feol.hu

Az Útinform arról tájékoztatott, hogy baleset történt az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 49-es km-nél a terelésben csak a belső sáv járható a torlódás 9 km-es. A katasztrófavédelem közölte, egy nyerges vontató és egy személykocsi ütközött össze A terelésben történt balesethez a tatabányai hivatásos tűzoltók vonultak.

Mindkét irányba beállt a sztráda. A beérkező információk szerin kígyózik a kocsisor az M1-es autópályán, több kilóméteres a dugó alakult ki baleset miatt.
Illusztráció: Elképesztő torlódás az M1-es autópályán, több mint 15 km-es a dugó.
Forrás: M1, M7 autópálya figyelő /Archív

A másik irányban sem rózsás a helyzet. Bicske és Herceghalom között a 29-es km-nél több gépjármű ütközött össze. A forgalom csak a külső sávon halad, a kocsisor 7-8 km. Itt három autó ütközött. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu