Most történt: karambol az M1-es autópálya csatlakozásánál és a főúton is!

Az M1-es autópályát és az 1-es főutat összekötő úton egy kamion és egy személyautó balesetezett. Szerencsére a sofőrök – a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint – csodával határos módon megúszták a balesetet, mindketten ki tudtak szállni a járműből. A helyszínre a bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki, hogy megkezdjék a műszaki mentést. A baleset helyszínén forgalomkorlátozás lehet számítani.

Illusztráció - Két baleset egyszerre: az egyiknél egy autó fejtetőre állt.

Forrás: MW/Archív

Néhány kilométerrel odébb szintén baleset: két személyautó ütközött Óbarok közelében, az 1-es főút Szár felé vezető szakaszán. Az egyik gépkocsi a tetejére borult, a másik pedig az út közepén állt meg. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt.