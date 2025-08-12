augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zajlik a műszaki mentés

6 órája

Most történt: karambol az M1-es autópálya csatlakozásánál és a főúton is!

Címkék#kamion#baleset#Bicske#Óbarok#személyautó

A katasztrófavédelem jelentette: egy rakomány nélküli kamion és egy személyautó ütközött össze Bicske térségében, és az eset azonnali beavatkozást igényelt. Tűzoltók érkeztek a balesethez. A másik balesetben egy autó fejtetőre állt.

Feol.hu

Az M1-es autópályát és az 1-es főutat összekötő úton egy kamion és egy személyautó balesetezett. Szerencsére a sofőrök  – a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint – csodával határos módon megúszták a balesetet, mindketten ki tudtak szállni a járműből. A helyszínre a bicskei önkormányzati tűzoltók vonultak ki, hogy megkezdjék a műszaki mentést. A baleset helyszínén forgalomkorlátozás lehet számítani.

A katasztrófavédelem jelentette: egy rakomány nélküli kamion és egy személyautó ütközött össze Bicske térségében. A baleset azonnali beavatkozást igényelt.
Illusztráció - Két baleset egyszerre: az egyiknél egy autó fejtetőre állt.
Forrás: MW/Archív

Néhány kilométerrel odébb szintén baleset: két személyautó ütközött Óbarok közelében, az 1-es főút Szár felé vezető szakaszán. Az egyik gépkocsi a tetejére borult, a másik pedig az út közepén állt meg. A műszaki mentést végző bicskei önkormányzati tűzoltók megszüntetik a forgalmi akadályt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu