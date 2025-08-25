Ezt mindenkinek látni kell! Videón a hajmeresztő baleset az M1-esen

A meghökkentő videót az MKIF mellett a Budapesti Autósok oldala is közzé tette. A felvételeken az látszik, hogy egy kamion a külső sávban halad, amikor egy személyautó is feltűnik mellette.

Elképesztő balesetet rögzítette az MKIF Zrt. kamerája.

Forrás: MKIF Zrt./ Kommunikációs Igazgatóság

A személyautó sofőrje, feltehetően egyetlen pillanatra nem figyelt az útra, a terelésbe hajtott, próbált korrigálni, ám megtörtént a baj: az autó oldalba találta a mellette szabályosan haladó kamiont. Hatalmas baleset lett belőle.