1 órája
Ezt mindenkinek látni kell! Videón a hajmeresztő baleset az M1-esen
Elképesztő jelenetet rögzítette az MKIF Zrt. kamerája az M1-es autópálya szárligeti szakaszán. A felvételen egy pillanatnyi figyelmetlenség okozta baleset teljes drámája látható, amely szerencsére csodával határos módon nagyobb tragédia nélkül megúszta mindenki.
A meghökkentő videót az MKIF mellett a Budapesti Autósok oldala is közzé tette. A felvételeken az látszik, hogy egy kamion a külső sávban halad, amikor egy személyautó is feltűnik mellette.
A személyautó sofőrje, feltehetően egyetlen pillanatra nem figyelt az útra, a terelésbe hajtott, próbált korrigálni, ám megtörtént a baj: az autó oldalba találta a mellette szabályosan haladó kamiont. Hatalmas baleset lett belőle.