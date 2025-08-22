Az út szélén hagyták, kiégett egy autó Dunaújváros közelében

Az út szélén többször is láthatunk kiégett, elhagyatott autókat. Nem régen számoltunk be egy ilyen esetről, hiszen egy kis Fiat Seicento áll már hosszú ideje, elhagyatottan Aba határában. Most egy ennél szerencsétlenebbül járt Smart Fortwo-t találtunk, méghozzá Dunaújvárosban. Az ügyben kerestük a rendőrséget, akik arra is válaszoltak, balesetet szenvedett-e a gépjármű.

A képünkön látható autó hivatalosan nem szenvedett közlekedési balesetet

Fotó: Szabó Zsolt

Kiégett a hivatalosan balesetet nem szenvedő Smart

A Smart Fortwo különlegessége, hogy az utascella – amely arra szolgál, hogy az erős acél merevítőváz megvédje az utasokat és a sofőrt – az autó kis termete ellenére annyira erős, hogy baleset esetén is jól megvédi a sofőrt és az utasát, hiszen kétszemélyes járműről beszélünk. A Dunaújváros mellett kiégett autónál valószínűleg egy borulásról beszélhetünk, hiszen fejtetőn áll az árokban, és vélhetően ennek következtében a benzin kifolyhatott és ez okozta a tüzet.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajóosztályát, amely elárulta, a kérdéses jármű nem szenvedett közlekedési balesetet és nem köthető bűncselekményhez, így annak elszállítását és tárolását külön jogszabály határozza meg.