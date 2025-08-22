augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csak úgy elégett

34 perce

Az út szélén hagyták, kiégett egy autó Dunaújváros közelében

Címkék#Dunaújváros#rendőrség#baleset

Érdekes jelenségre lettünk figyelmesek Dunaújváros határában. Az út menti árokban egy vélhetően balesetet szenvedett, kiégett Smart Fortwo található.

Feol.hu
Az út szélén hagyták, kiégett egy autó Dunaújváros közelében

Az árokban vesztegel ez a kiégett autó Dunaújváros közelében

Fotó: Szabó Zsolt

Az út szélén többször is láthatunk kiégett, elhagyatott autókat. Nem régen számoltunk be egy ilyen esetről, hiszen egy kis Fiat Seicento áll már hosszú ideje, elhagyatottan Aba határában. Most egy ennél szerencsétlenebbül járt Smart Fortwo-t találtunk, méghozzá Dunaújvárosban. Az ügyben kerestük a rendőrséget, akik arra is válaszoltak, balesetet szenvedett-e a gépjármű.

baleset
A képünkön látható autó hivatalosan nem szenvedett közlekedési balesetet
Fotó: Szabó Zsolt

Kiégett a hivatalosan balesetet nem szenvedő Smart

A Smart Fortwo különlegessége, hogy az utascella – amely arra szolgál, hogy az erős acél merevítőváz megvédje az utasokat és a sofőrt – az autó kis termete ellenére annyira erős, hogy baleset esetén is jól megvédi a sofőrt és az utasát, hiszen kétszemélyes járműről beszélünk. A Dunaújváros mellett kiégett autónál valószínűleg egy borulásról beszélhetünk, hiszen fejtetőn áll az árokban, és vélhetően ennek következtében a benzin kifolyhatott és ez okozta a tüzet.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Sajóosztályát, amely elárulta, a kérdéses jármű nem szenvedett közlekedési balesetet és nem köthető bűncselekményhez, így annak elszállítását és tárolását külön jogszabály határozza meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu