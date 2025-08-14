1 órája
Kamionbaleset akadályozza a forgalmat Székesfehérvárnál, az M1-esen is baleset (frissítve)
Kora délután autótűz, majd röviddel ezután egy több járművet érintő ütközés is történt az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán. A balesetben egy kamion és két személyautó érintett. Közben az M1-esre mentőt kellett riasztani!
Kora délután még egy autótűz történt, amely szerencsére személyi sérülés nélkül ért véget. A nyugalom azonban nem tartott sokáig, mivel nem sokkal ezután újabb, súlyosabb baleset történt. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 56-os kilométerszelvénynél egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze. A baleset helyszínén a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A munkálatok idejére az érintett szakaszon a belső sávot lezárták, így a forgalom csak a külső sávon halad, ami jelentős torlódást okozhat. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot a balesetben esetlegesen megsérült személyekkel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk hivatalos tájékoztatást.
Mindeközben az M1-esen is baleset
Most érkezett, hogy M1-es autópálya mányi szakaszán két autó karambolozott. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik.
Reagált az OMSZ! (Frissítés)
Az M7-es autópályán történt eset helyszínéről bajtársaink egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az M1-es autópályán történt baleset helyszínéről senkit sem kellett kórházba szállítani.