Közlekedés

1 órája

Kamionbaleset akadályozza a forgalmat Székesfehérvárnál, az M1-esen is baleset (frissítve)

Címkék#kamion#baleset#M1#autópálya#Székesfehérvár#autótűz#M7

Kora délután autótűz, majd röviddel ezután egy több járművet érintő ütközés is történt az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán. A balesetben egy kamion és két személyautó érintett. Közben az M1-esre mentőt kellett riasztani!

Feol.hu

Kora délután még egy autótűz történt, amely szerencsére személyi sérülés nélkül ért véget. A nyugalom azonban nem tartott sokáig, mivel nem sokkal ezután újabb, súlyosabb baleset történt. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 56-os kilométerszelvénynél egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze. A baleset helyszínén a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A munkálatok idejére az érintett szakaszon a belső sávot lezárták, így a forgalom csak a külső sávon halad, ami jelentős torlódást okozhat. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot a balesetben esetlegesen megsérült személyekkel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk hivatalos tájékoztatást.

Korábban autótűz, majd röviddel ezután egy több járművet érintő ütközés is történt az M7-es autópálya székesfehérvári szakaszán. Közben az M1-esen is baleset.
Mindkét sztrádán baleset nehezíti a közlekedést.
Forrás: Illusztráció / Pixabay 

Mindeközben az M1-esen is baleset

Most érkezett, hogy M1-es autópálya mányi szakaszán két autó karambolozott. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik.

Reagált az OMSZ! (Frissítés)

Az M7-es autópályán történt eset helyszínéről bajtársaink egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az M1-es autópályán történt baleset helyszínéről senkit sem kellett kórházba szállítani.
 

 

