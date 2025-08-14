Kamionbaleset akadályozza a forgalmat Székesfehérvárnál, az M1-esen is baleset (frissítve)

Kora délután még egy autótűz történt, amely szerencsére személyi sérülés nélkül ért véget. A nyugalom azonban nem tartott sokáig, mivel nem sokkal ezután újabb, súlyosabb baleset történt. Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, az 56-os kilométerszelvénynél egy kamion és két személygépkocsi ütközött össze. A baleset helyszínén a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A munkálatok idejére az érintett szakaszon a belső sávot lezárták, így a forgalom csak a külső sávon halad, ami jelentős torlódást okozhat. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot a balesetben esetlegesen megsérült személyekkel kapcsolatban, de egyelőre nem kaptunk hivatalos tájékoztatást.

Mindkét sztrádán baleset nehezíti a közlekedést.

Forrás: Illusztráció / Pixabay

Mindeközben az M1-esen is baleset

Most érkezett, hogy M1-es autópálya mányi szakaszán két autó karambolozott. A bicskei önkormányzati tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik.

Reagált az OMSZ! (Frissítés)

Az M7-es autópályán történt eset helyszínéről bajtársaink egy embert könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. Az M1-es autópályán történt baleset helyszínéről senkit sem kellett kórházba szállítani.

