Reagált a rendőrség és a mentő

16 órája

Drámai részletek: Kiderült, kik haltak meg a Kisláng-Soponya közötti összekötőn

Sokkoló, ami pénteken este történt a Soponya-Kisláng összekötő úton. A rendőrség mindamellett, hogy megerősítette a halálos baleset tényét, ismertette az elsődleges vizsgálatokat a frontális ütközés körülményeivel kapcsolatban.

Feol.hu

A FEOL elsőként számolt be a szörnyű balesetről. A Kislángot Soponyával összekötő út péntek esti tragédiája valósággal sokkolta a helyieket, többen azt feltételezték, hogy a gyorshajtás lehetett a frontális ütközés egyik oka, hiszen tapasztalatuk szerint hiába a sebességkorlátozás, a 40-es tábla, sajnos sokan nem tartják be az előírásokat a felújított útszakaszon.

Sokkoló, ami pénteken este történt a Soponya-Kisláng összekötő úton. A rendőrség ismertette a frontális baleset elsődleges vizsgálatait., a mentő gyászol.
Sokkoló baleset a Soponya-Kisláng összekötő úton, egy mentős is életét vesztette.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Tragédia: végzetes ütközés, reagált a rendőrség a halálos balesetre

Portálunk felkereste a rendőrséget a halálos balesettel kapcsolatban, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a következő választ kaptuk:

A rendelkezésre álló adatok szerint augusztus 8-án 19 óra 15 perc körül a Soponyát Kislánggal összekötő úton, Soponya felé közlekedett Suzuki típusú autójával, az adott útszakaszra maximálisan megengedett 40 km/h sebességhatárt túllépve egy 30 éves nő. Haladása során, ismeretlen ok miatt áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy ott szintén a megengedettnél nagyobb sebességgel közlekedő Audi típusú személygépjárművel. Az ütközés következtében a Suzuki vezetője és 32 éves férfi utasa olyan súlyosan megsérültek, hogy a helyszínen életüket veszítették, az Audit vezető férfit a mentők kórházba szállították. A baleset körülményeit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Az Országos Mentőszolgálat is gyászol

Facebook bejegyzésükben azt írták, megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét, ugyanis a péntek esti közlekedési balesetben bajtársnőjük, Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje vesztette életét.

 

