Feltételezések szerint a részeg orvos okozta a fiatal pár halálát

A tragikus balesettel és annak körülményeivel a FEOL is kiemelten foglalkozott a hétvégén: feketébe borultak a közösségi oldalak, gyászol az elhunyt családja, ismerősei és kollégái. Az Országos Mentőszolgálat és a székesfehérvári Szent György Kórház közösségét is megrendítették a történtek szeretett bajtársuk miatt. Azóta újabb drámai részletek derültek ki a halálos balesetről és az elhunyt házaspárról. A rendőrség büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket.

A tragikus baleset helyszínén, Kisláng és Soponya között szombaton és vasárnap is mécsesek gyúltak.

Forrás: TV2/Tények

Tragikus baleset: Babát szeretett volna a fiatal pár

Mint az a TV2 Tények hírműsorában elhangzott, Szigeti Barbara mentőtiszt az enyingi mentőállomásról tartott hazafelé, a férje ment érte a Suzukival. A baleset idején Barbara vezetett, amikor frontálisan ütköztek egy Audi típusú városi terepjáróval.

A Tényeknek nyilatkozó, megtört barátnő elmesélte, hogy a fiatal házaspár három éve költözött Csőszre, ahol nagy terveik voltak. Sírva mesélte, hogy János éppen egy új házat épített a telken, ahová a jövőben szerettek volna beköltözni, hogy családot alapítsanak. Értetlenül áll ő is a tragédia előtt, ő sem érti, hogy történhetett a baleset.

Barbi egyébként sokkal jobban betartja a szabályokat, tehát ő sokkal precízebben vezet az utakon és nem tudom elképzelni, hogy mi történhetett...

A Tények riportjában elhangzott az is, a városi terepjárót egy 59 éves orvos vezette. Azt mondták a helyiek a stábnak, hogy rendszeresen száguldozott az autójával és sokszor részegen vezetett, állítólag ezért hagyta el a felesége. A Tények úgy tudja, hogy ennél a balesetnél is száguldozott a férfi és nagyon részeg volt. Azt mondták nekik a helyiek, hogy a terepjáróval átmehetett a másik sávba, ezért ránthatta el a kormányt Barbara és tért át a szembe sávba, de nem tudta elkerülni az ütközést. A tragédia helyszínén, Kisláng és Soponya között szombaton és vasárnap is mécsesek és virágok borították az utat.