Baleset
41 perce
A reggel csodája: két kamion karambolozott, mégis mindenki épségben van
Két teherautó karambolozott a 64-es főút belterületi szakaszán. Az Enyingen történt balesetben szerencsére senki sem sérült meg komolyabban – tudta meg a FEOL.
Az Országos Mentőszolgálat portálunkkal közölte, hogy az enyingi baleset helyszínére a mentőket nem riasztották. Ettől függetlenül a forgalmat jelentősen akadályozta a két kamion ütközése. A balesetben az egyik jármű az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten állt meg. A katasztrófavédelem közölte, siófoki hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben, a forgalom rendőri irányítás mellett haladt.
