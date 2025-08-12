augusztus 12., kedd

Baleset

7 órája

A reggel csodája: két kamion karambolozott, mégis mindenki épségben van

Két teherautó karambolozott a 64-es főút belterületi szakaszán. Az Enyingen történt balesetben szerencsére senki sem sérült meg komolyabban – tudta meg a FEOL.

Feol.hu

Az Országos Mentőszolgálat portálunkkal közölte, hogy az enyingi baleset helyszínére a mentőket nem riasztották. Ettől függetlenül a forgalmat jelentősen akadályozta a két kamion ütközése. A balesetben az egyik jármű az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten állt meg. A katasztrófavédelem közölte, siófoki hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben, a forgalom rendőri irányítás mellett haladt.

Két teherautó karambolozott a 64-es főút belterületi szakaszán. Az Enyingen történt balesetben az egyik jármű az árokba sodródott.
Illusztráció: Két teherautó balesetezett a 64-es főút belterületi szakaszán.
Forrás: MW/Archív

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
