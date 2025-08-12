A reggel csodája: két kamion karambolozott, mégis mindenki épségben van

Az Országos Mentőszolgálat portálunkkal közölte, hogy az enyingi baleset helyszínére a mentőket nem riasztották. Ettől függetlenül a forgalmat jelentősen akadályozta a két kamion ütközése. A balesetben az egyik jármű az árokba sodródott, a másik pedig az úttesten állt meg. A katasztrófavédelem közölte, siófoki hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárás volt érvényben, a forgalom rendőri irányítás mellett haladt.

Illusztráció: Két teherautó balesetezett a 64-es főút belterületi szakaszán.

Forrás: MW/Archív