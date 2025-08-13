augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

20°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történhetett?

19 perce

Elszabadult jármű okozott tragédiát a benzinkúton

Címkék#baleset#Országos Mentőszolgálat#rendőrség#Előszállás#tragédia#katasztrófavédelem#halálos baleset

Sokkoló események zajlottak le a Fejér vármegyei Előszálláson, szerda kora reggel. A beérkező információk szerint egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott hajnalban.

Feol.hu

Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson. A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a helyszínre dunaújvárosi hivatásos és daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik kiszabadították a szerencsétlenül járt embert. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is az ügy körülményeiről. Amint válaszolnak, közölni fogjuk.
 

Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson.
Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson.
Forrás: MW/Archív

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu