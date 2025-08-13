Mi történhetett?
Elszabadult jármű okozott tragédiát a benzinkúton
Sokkoló események zajlottak le a Fejér vármegyei Előszálláson, szerda kora reggel. A beérkező információk szerint egy tankolás közben elguruló kisteherautó halálos balesetet okozott hajnalban.
Meg nem erősített információk szerint halálos áldozatot követelt a benzinkúti baleset Előszálláson. A katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a helyszínre dunaújvárosi hivatásos és daruszentmiklósi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik kiszabadították a szerencsétlenül járt embert. Kerestük az Országos Mentőszolgálatot és a rendőrséget is az ügy körülményeiről. Amint válaszolnak, közölni fogjuk.
