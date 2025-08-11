augusztus 11., hétfő

Közlekedés

1 órája

Baleset a 7-es főúton, Székesfehérvár határában

Címkék#baleset#személyautó#katasztrófavédelem

A 61-es kilométernél egy furgon és egy személykocsi karambolozott.

Feol.hu


Forrás: MW/Archív

Összeütközött egy személyautó és egy furgon a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvár határában. Mindkét járműben ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést - írja a katasztrófavédelem. 

