1 órája
Baleset a 7-es főúton, Székesfehérvár határában
A 61-es kilométernél egy furgon és egy személykocsi karambolozott.
Összeütközött egy személyautó és egy furgon a 7-es főút 61-es kilométerénél, Székesfehérvár határában. Mindkét járműben ketten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést - írja a katasztrófavédelem.
