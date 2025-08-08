Közlekedés
3 órája
Most érkezett: Lezárták a 8-as főutat baleset miatt
Közlekedők figyelem! Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében. Baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás vagy érvényben.
A Veszprém vármegyei katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a baleset helyszínére mentő is érkezett. A 8-as főúton a 23-as kilométerszelvénynél Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le. Felkrstük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre közölni fogjuk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre