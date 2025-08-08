augusztus 8., péntek

Közlekedés

3 órája

Most érkezett: Lezárták a 8-as főutat baleset miatt

Címkék#baleset#Országos Mentőszolgálat#Székesfehérvár#mentő#katasztrófavédelem

Közlekedők figyelem! Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében. Baleset miatt az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás vagy érvényben.

Feol.hu

A Veszprém vármegyei katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a baleset helyszínére mentő is érkezett. A 8-as főúton a 23-as kilométerszelvénynél Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le. Felkrstük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre közölni fogjuk.

Közlekedők figyelem! Összeütközött két személyautó a 8-as főúton, Várpalota közelében. Baleset miatt Székesfehérvár irányában mindkét sávot lezárták.
Figyelem! Baleset a 8-as főúton.
Forrás: MW/Archív

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
