Most érkezett: Lezárták a 8-as főutat baleset miatt

A Veszprém vármegyei katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy a baleset helyszínére mentő is érkezett. A 8-as főúton a 23-as kilométerszelvénynél Székesfehérvár irányában mindkét sávot, Veszprém irányában egy sávot zártak le. Felkrstük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak megkeresésünkre közölni fogjuk.

Figyelem! Baleset a 8-as főúton.

Forrás: MW/Archív