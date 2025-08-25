augusztus 25., hétfő

Közlekedés

1 órája

Csúnya baleset a 7-es főúton, fejtetőre állt egy autó

Az M7-esen történt tömegkarambollal egyidőben újabb esethez riasztották a tűzoltókat és a mentőket. A baleset a 7-es főúton, Lepsény közelében történt.

Feol.hu

Miközben Székesfehérvárnál három autó ütközött egymásnak az M7-es autópályán, a katasztrófavédelem újabb riasztásról adott tájékoztatást. Közleményükből kiderül, hogy a baleset következtében a személyautó árokba csúszott és a tetejére borult a 7-es főúton, Lepsény közelében, a 91-es kilométerszelvénynél. A műszaki mentést a polgárdi önkormányzati tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett, forgalomkorlátozásra kell számítani. Amint újabb fejlemények vannak a balesettel kapcsolatban, közölni fogjuk.

A Lepsény közelében történt balesethez mentőt is riasztani kellett. A 7-es főút 91-es kilométerszelvénynél forgalomkorlátozásra kell számítani.
Illusztráció baleset: Eddig ismeretlen okból lesodródott az útról egy autós és fejtetőn állt meg. 
Forrás: Shutterstock

 

 

