Csúnya baleset a 7-es főúton, fejtetőre állt egy autó

Miközben Székesfehérvárnál három autó ütközött egymásnak az M7-es autópályán, a katasztrófavédelem újabb riasztásról adott tájékoztatást. Közleményükből kiderül, hogy a baleset következtében a személyautó árokba csúszott és a tetejére borult a 7-es főúton, Lepsény közelében, a 91-es kilométerszelvénynél. A műszaki mentést a polgárdi önkormányzati tűzoltók végzik. A helyszínre mentő is érkezett, forgalomkorlátozásra kell számítani. Amint újabb fejlemények vannak a balesettel kapcsolatban, közölni fogjuk.

Illusztráció baleset: Eddig ismeretlen okból lesodródott az útról egy autós és fejtetőn állt meg.

Forrás: Shutterstock