6 órája
Többeket, köztük egy 10 év körüli gyereket is kórházba vittek a fehérvári karambol után
Egy furgon és egy személykocsi karambolozott Székesfehérvár határában. A délelőtti balesethez mentő is érkezett, mint kiderült, szükség is volt rájuk, ugyanis személyi sérülések történtek.
Ahogy arról beszámoltunk a katasztrófavédelemre hivatkozva, mindkét járműben ketten utaztak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a baleset helyszínén, a 7-es főút 61-es kilométerénél. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik a következő felvilágosítást adták:
A helyszínről két férfit, egy 10 év körüli gyermeket és fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.
Közben hatalmas a fennakadás a MÁV-nál, súlyos baleset történt
Elütött egy embert a dinnyési vasútállomás közelében a Balatonfüredre tartó vonat, a katasztrófavédelem munkatársai körülbelül kétszáz utas átszállását segítik. Részletek ITT!