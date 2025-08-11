Többeket, köztük egy 10 év körüli gyereket is kórházba vittek a fehérvári karambol után

Ahogy arról beszámoltunk a katasztrófavédelemre hivatkozva, mindkét járműben ketten utaztak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a baleset helyszínén, a 7-es főút 61-es kilométerénél. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik a következő felvilágosítást adták:

Illusztráció: Többekkel rohant kórházba a mentő a fehérvári baleset után.

Forrás: OMSZ/Archív

A helyszínről két férfit, egy 10 év körüli gyermeket és fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

Közben hatalmas a fennakadás a MÁV-nál, súlyos baleset történt

Elütött egy embert a dinnyési vasútállomás közelében a Balatonfüredre tartó vonat, a katasztrófavédelem munkatársai körülbelül kétszáz utas átszállását segítik. Részletek ITT!