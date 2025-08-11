augusztus 11., hétfő

Baleset

6 órája

Többeket, köztük egy 10 év körüli gyereket is kórházba vittek a fehérvári karambol után

Címkék#karambol#baleset#kórház#Székesfehérvár#mentő#katasztrófavédelem#MÁV

Egy furgon és egy személykocsi karambolozott Székesfehérvár határában. A délelőtti balesethez mentő is érkezett, mint kiderült, szükség is volt rájuk, ugyanis személyi sérülések történtek.

Feol.hu

Ahogy arról beszámoltunk a katasztrófavédelemre hivatkozva, mindkét járműben ketten utaztak, a székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést a baleset helyszínén, a 7-es főút 61-es kilométerénél. Felkerestük az Országos Mentőszolgálatot is, akik a következő felvilágosítást adták:

Egy furgon és egy személykocsi karambolozott Székesfehérvár határában, tűzoltót, mentőt is riasztottak a baleset helyszínére.
Illusztráció: Többekkel rohant kórházba a mentő a fehérvári baleset után.
Forrás: OMSZ/Archív

 

A helyszínről két férfit, egy 10 év körüli gyermeket és fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

Közben hatalmas a fennakadás a MÁV-nál, súlyos baleset történt

Elütött egy embert a dinnyési vasútállomás közelében a Balatonfüredre tartó vonat, a katasztrófavédelem munkatársai körülbelül kétszáz utas átszállását segítik. Részletek ITT!

 

