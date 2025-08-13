Autós rémálom, ami valósággá lett: rémisztő felvétel került elő a balesetről (videó)

A felvételen látható, amint egy személyautó az M1-es autópálya a Hegyeshalom felé vezető oldalán egyre lassul, majd megáll – az autópálya közepén. Az érkező autók folyamatosan kerülik ki, egyesek az utolsó pillanatban, mígnem egy fehér dobozos furgon fékezés nélkül belerohan az álló járműbe, és mint egy biliárdgolyó, egy másik kamion elé löki. A balesetben összesen négy autó sérült, egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, több mentőegységet riasztottak a helyszínre. Az MKIF Facebook-bejegyzésében azt is megemlíti, hogy a baleset utáni percekben egy másik, súlyos szabálytalanság is történt: egy terepjáró, feltehetően a törmelékeken áthajtva, megállt, majd hátramenetbe kapcsolva visszatolatott, hogy megnézze, sérült-e a járműve. Ez a cselekedet életveszélyes és szigorúan tilos az autópályán!

Elképesztő szabálytalanságok vezettek a tömegbalesethez.

Fotó: Törökbálint Őrs

A baleset legfontosabb tanulsága: a követési távolság!

Száraz időben legalább 2 másodperc, esős időben pedig legalább 3-4 másodperc távolságot kell tartani az előttünk haladó járműtől. Ennek oka egyszerű: bármikor előfordulhat műszaki hiba, hirtelen fékezés, vagy egy „fantomdugó” kialakulása. Csak a megfelelő távolság és a körülményeknek megfelelő sebesség biztosítja, hogy legyen időnk reagálni. Mindemellett az MKIF azt is közölte, hogy mit tegyünk műszaki hiba esetén, amely életmentő lehet:

Húzódj le azonnal a leállósávra!

Vedd fel a láthatósági mellényt és tedd ki az elakadásjelző háromszöget!

Csak az irataidat és a mobiltelefonodat vedd magadhoz!

Szállj ki, és a szalagkorláton kívülről hívd a 112-es segélyhívó számot!

A segítséget biztonságban, a korláton kívül várd meg!



Életveszélyes jelenet az M7-esen is, amiből könnyen baleset lehetett volna

Szintén az MKIF kamerája megdöbbentő felvételt rögzített, amelyen egy hagyományos utánfutón szállított ló „utazott” az M7-esen. Részletek ITT! Közben a Fejér vármegyei rendőrség is kiadta a legfrissebb számokat, amely komoly aggodalomra adhat okot.