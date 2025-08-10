augusztus 10., vasárnap

Forgalomkorlátozás

2 órája

Autótűz Sárbogárd külterületén

A 6219-es út érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Autótűz Sárbogárd külterületén

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi a 6219-es út 21-es kilométerénél, Sárbogárd külterületén. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, utómunkálatokat végeznek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. – tájékoztat a Katasztrófavédelem.

