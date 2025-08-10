Forgalomkorlátozás
Tegnap, 14:04
Autótűz Sárbogárd külterületén
A 6219-es út érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.
Fotó: Getty Images
Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi a 6219-es út 21-es kilométerénél, Sárbogárd külterületén. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat, utómunkálatokat végeznek. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom. – tájékoztat a Katasztrófavédelem.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre