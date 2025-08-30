Forgalomkorlátozás
1 órája
Átszakította a szalagkorlátot egy autó a 8-as főúton
Csór és Várpalota között egy sávon halad a forgalom.
Baleset történt a 8-as főúton. (Képünk illusztráció)
Forrás: feol archív
Átszakította a szalagkorlátot egy személyautó a 8-as főút Csór és Várpalota közötti szakaszán, a 22-es kilométerszelvény közelében. A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom. – tájékoztat a Katasztrófavédelem weboldalukon.
