Forgalomkorlátozás

Átszakította a szalagkorlátot egy autó a 8-as főúton

Csór és Várpalota között egy sávon halad a forgalom.

Baleset történt a 8-as főúton. (Képünk illusztráció)

Forrás: feol archív

Átszakította a szalagkorlátot egy személyautó a 8-as főút Csór és Várpalota közötti szakaszán, a 22-es kilométerszelvény közelében. A balesethez a székesfehérvári hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom. – tájékoztat a Katasztrófavédelem weboldalukon.

