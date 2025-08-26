augusztus 26., kedd

M7-esen történt az incidens

1 órája

Sokkoló felvétel: Életveszélyes ámokfutó tartotta rettegésben az édesanyát

Címkék#rémálom#ámokfutó#M7-es autópálya#videó#Balaton

Megdöbbentő eset a sztrádán, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül! Történt ugyanis, hogy az M7-es autópálya egy fiatal pár számára váratlanul vált a legrosszabb rémálommá, amikor egy begőzölt ámokfutó sofőr életveszélyes manőverekkel fenyegette őket a martonvásári lehajtónál. Az édesanya megdöbbenve mesélt az esetről a FEOL-nak: szokványos előzésnek indult, de pillanatok alatt félelmetes ámokfutássá fajult, melynek tetőpontja szitkozódás és bűntetőfékezés volt.

Feol.hu

A hétfő kora esti incidens akkor kezdődött, amikor a pár a Balaton felé az M7-es autópálya külső sávjában haladva szabályosan megelőzött egy teherautót, ám már ekkor a visszapillantóban látták, hogy egy autós örült tempóban közeledik feléjük. A veszélyes közelség és a folyamatos villogtatás egyértelművé tette, hogy a sofőr siet, de a követési távolságot messze nem tartotta be. Kinga elmondása szerint, ez a fajta viselkedés sajnos szinte mindennapos az utakon, így nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, inkább rágyorsítottak, hogy mielőbb befejezzék a manővert, ám ez láthatóan nem tetszett a fehér Skodás ámokfutónak, aki egyértelmű kézmozdulattal, és igen, azzal a bizonyos nemzetközi egyezményes mozdulattal jelezte nemtetszését. A helyzet ezután fajult el igazán.

Megdöbbentő eset az M7-es autópályán, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül! Egy ámokfutó büntetőfékezése a sztrádán.
Életveszélyes ámokfutó: büntetőfékezés és menekülés. 
Forrás:  Olvasó

A Skoda mellénk sorolt a külső sávba, a sofőr lehúzta az ablakot, majd azt kiabálta, hogy "jól gyorsul". Ezt követően bevágott elénk a külső sávból, és szinte nullára fékezte autóját, büntetőfékezett. Alig maradt időnk reagálni, hogy elkerüljük az ütközést, a videón ez a részlet látható. Nagyon megijedtünk és azonnal hívtuk a 112-es segélyhívót, és bejelentettem a történteket, megadva a Skoda rendszámát is. A sofőr valószínűleg észrevette, hogy telefonálok, sejtette miért, így a martonvásári lehajtónál menekülőre fogta a dolgot

 – mesélte az édesanya, akit teljesen lesokkolt az eset.

Fel kell lépni az ámokfutók ellen!

Mint megtudtuk, az autóban elöl, hátul és oldalt is volt kamera, így az egész incidenst rögzítették.

A feljelentést ma délután tesszük meg, remélve, hogy ezzel másokat is megóvunk a hasonló incidensektől, hiszen könnyen hatalmas baleset lehetett volna belőle. Végig csak a kislányomra tudtam gondolni, aki szerencsére nem volt velünk és nem kellett átélnie ezt a szörnyűséget. Csak javasolni tudom, hogy mindenki szereltessen fedélzeti kamera rendszert az autójába, hogy kiszűrjük a hasonló ámokfutásokat és segítsük a rendőrség munkáját. Remélem, hamar elkapják!

 

 

