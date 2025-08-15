37 perce
A legveszélyesebb nyári tévhit: Ezt gondold meg jól, mielőtt autóba ülsz!
A "Csak egy pohár..." gondolat veszélyesen ismerős. Sokan gondolják, hogy egy kis alkohol nem árthat, főleg ha meleg van, és "úgyis hamar kimegy". Az MKIF legújabb posztja egy olyan 40 éves videót húzott elő a fiókból, ami egy örök érvényű üzenetet hordoz az ittas vezetéssel kapcsolatosan, amit még ma is sokan ignorálnak.
Amikor azt gondolod, hogy „hamar kimegy” az alkohol, a valóság egészen más. Az MKIF által közzétett retro videóban többek között elhangzik egy meglepő tény: egyetlen fél deci orosz vodka kiürülése a szervezetből nagyságrendileg 160 percet vesz igénybe, ami nem pár perc, nem egy rövid pihenő, hanem majdnem 3 óra!
Sokkoló adatok az alkohol miatt
A Facebook-poszt mindemellett a legveszélyesebb nyári tévhitre is figyelmeztet. Sokak szerint a nyári meleg "kisegít" abban, hogy hamarabb kiürüljön az alkohol a szervezetünkből, de a KSH adatai épp az ellenkezőjét mutatják. Május és szeptember között másfélszer több sérüléssel járó baleset történik ittas vezetés miatt, mint a hidegebb hónapokban. Hogy miért?
Az alkohol merészebbé, könnyelműbbé tehet, de a vezetéshez megfontoltság kell, nem bátorság. Ha azt gondolod, a Te reflexeidre nem hat az alkohol, tévedsz! z alkohol rontja az ítélőképességet, lassítja a reflexeket, ami súlyos következményekkel járhat az utakon, akár kocsiban, akár motoron akár biciklin ülve
– hangsúlyozza az MKIF.
Ne feledjétek! Magyarországon zéró tolerancia van érvényben , azaz, ha vezetni szeretnél, egy korty alkoholt sem fogyaszthatsz. Ezért mindig vezess józanul és felelősségteljesen! A legfrissebb rendőrségi statisztikából is kiderül, hogy a gyorshajtás mellett az ittas vezetés is komoly probléma Fejér vármegye útjain. Végül, mutatjuk a már említett reto videót.