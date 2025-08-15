A legveszélyesebb nyári tévhit: Ezt gondold meg jól, mielőtt autóba ülsz!

Amikor azt gondolod, hogy „hamar kimegy” az alkohol, a valóság egészen más. Az MKIF által közzétett retro videóban többek között elhangzik egy meglepő tény: egyetlen fél deci orosz vodka kiürülése a szervezetből nagyságrendileg 160 percet vesz igénybe, ami nem pár perc, nem egy rövid pihenő, hanem majdnem 3 óra!

Vigyázzon! Alkoholos befolyásoltság miatt a nyári hónapokban több baleset történik.

​Sokkoló adatok az alkohol miatt

A Facebook-poszt mindemellett ​a legveszélyesebb nyári tévhitre is figyelmeztet. Sokak szerint a nyári meleg "kisegít" abban, hogy hamarabb kiürüljön az alkohol a szervezetünkből, de a KSH adatai épp az ellenkezőjét mutatják. Május és szeptember között másfélszer több sérüléssel járó baleset történik ittas vezetés miatt, mint a hidegebb hónapokban. Hogy miért?

Az alkohol merészebbé, könnyelműbbé tehet, de a vezetéshez megfontoltság kell, nem bátorság. Ha azt gondolod, a Te reflexeidre nem hat az alkohol, tévedsz! z alkohol rontja az ítélőképességet, lassítja a reflexeket, ami súlyos következményekkel járhat az utakon, akár kocsiban, akár motoron akár biciklin ülve

– hangsúlyozza az MKIF.

Ne feledjétek! Magyarországon zéró tolerancia van érvényben , azaz, ha vezetni szeretnél, egy korty alkoholt sem fogyaszthatsz. Ezért mindig vezess józanul és felelősségteljesen! A legfrissebb rendőrségi statisztikából is kiderül, hogy a gyorshajtás mellett az ittas vezetés is komoly probléma Fejér vármegye útjain. Végül, mutatjuk a már említett reto videót.