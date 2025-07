Több tízezren érkeznek a megyébe, újabb torlódásra lehet számítani

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy népszerűségnek örvend az OZORA Fesztivál, amelyre ezúttal is több tízezren érkeznek majd. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság most közleményt adott ki, mely szerint torlódásra lehet számítani a 64-es főúton.

Torlódásra kell számítani a 64-es főúton

Fotó: Palocsai Jenő

A torlódás elkerülhetetlen ebben a helyzetben

A 64-es főút Balaton felé vezető Enyingi út, és a 6407-es ozorai bekötőút kereszteződésében, valamint a 64-es főút 61-es főút kereszteződésében torlódásra lehet számítani az O.Z.O.R.A. Fesztivál idege alatt július 25-e és augusztus 5-e között, a legnagyobb forgalom pedig augusztus 2-án lehet majd szombaton, valamint 3-án, vasárnap.

Az alábbi képen megjelölt szakaszon lesz várhatóan a legnagyobb forgalom, amelyen szükséges esetén rendőri forgalomirányítás lesz.