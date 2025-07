„Azt a látványt nem kívánom senkinek” – megszólalt a siófoki horrorbaleset mozdonyvezetője (videó)

A siófoki vonatbaleset 33 ember életét követelte, hatan súlyosan megsérültek. Most, több mint két évtizeddel később a mozdonyvezető, Kiss Ferenc a TV2 Napló című műsorában szólalt meg először.

A siófoki vonatbaleset helyszíne.

Forrás: sonline.hu

A siófoki vonatbalesetről nyilatkozott a mozdonyvezető

A tragédia 2003. május 8-án reggel történt a Balatonszabadi-Sóstónál lévő vasúti átjáróban. A német turistabusz figyelmen kívül hagyta a fénysorompó tilos jelzését, és épp akkor hajtott a sínekre, amikor odaért a Déli pályaudvarról érkező gyorsvonat. A buszban utazó 29 turista azonnal meghalt, további négy áldozat a kórházban vesztette életét. A sofőr is a helyszínen halt meg, csak a magyar idegenvezető élte túl a balesetet – súlyos sérülésekkel. A vonaton utazók közül senki nem sérült meg, de a mozdonyvezető – testileg és lelkileg – összetört.

Fékeztem, időben fékeztem, én ettől többet nem tudok csinálni

– idézte fel a történteket Kiss Ferenc, aki hosszú hallgatás után, most először, a kamerák előtt tért vissza a katasztrófa helyszínére.

A mozdonyvezető szerint 375 méteren keresztül tolta maga előtt a szerelvény a kettészakadt buszt. „Fölállok, és azt a látványt nem kívánom senkinek…” – emlékezett vissza megrendülten. Az események annyira megrázták, hogy hosszú éveken át még csak a közelébe sem ment a Darnay Kálmán téri átjárónak. „Legszívesebben én is meghaltam volna akkor” – vallotta be az interjúban.

A sonline.hu szerint a helyiek azóta is csak „elátkozott átjáróként” emlegetik a baleset helyszínét. Bár azóta sorompót is telepítettek, a környéken azóta is történtek gázolások – a tragédia nyoma tehát nemcsak emlékezetben, de a közlekedésbiztonsági statisztikákban is tovább él.

A Napló riportja megrendítő portrét fest Kiss Ferencről, aki ugyan túlélte a tragédiát, de valójában soha nem tudta igazán maga mögött hagyni azt. Az ütközés robaja, a viaszszürke arcok és a halálos csend – ezek az emlékek még most is kísértik.