Kattant a bilincs 1 órája

Rendőrök csaptak le több helyen is, nem volt menekvés

Elképesztő bizniszt számoltak fel az egyenruhások: miután ellopták az autót szét is kapták az elkövetők udvarukban. Mindemellett több sikeres rendőrségi akciót is végrehajtottak, sőt, a különböző fesztiválokon is helytállnak a rend őrei.

Sikeres rendőrségi akciók. Forrás: Shutterstock

Pákozdon egy korábban feltört, lakatlan ingatlannál a célzott akciót hajtottak végre a rendőrség munkatársai – derül ki a Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából. A tett helyszínén várták azt a 40 éves pákozdi férfit, aki az ingatlanból szeszes italokat próbált lopni, de korábban már betört egy másik, szintén lakatlan házba is, ahonnan fűkaszát és flexet vitt el. A kár meghaladja 360 ezer forintot. Mindemellett az elmúlt napokban egy idős, vele egy háztartásban élő nőt is bántalmazott. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki az egyenruhások, majd őrizetbe vették. Pákozdon és Pusztaszabolcson is lecsapott a rendőrség.

Forrás: Police.hu A rendőrség másik két településen sem tétlenkedett Pusztaszabolcson elfogták azt a helyi férfit, aki az éjszaka leple alatt három kocsit is megrongált, tükröket tört le, belerúgott a járművekbe több százezer forintos kárt okozva. A rongálás miatt büntetőeljárás indult ellene. Mindeközben a rendőrség munkatársai rábukkantak a Dunaújvárosból eltűnt Suzuki nyomára is, igaz darabokban. A járművet szétszerelve, egy 49 éves férfi és egy 37 éves nő kunszentmártoni udvarában találták meg. Az elkövetőket a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság munkatársai elfogták és gyanúsítottként kihallgatták. Időközben a Budapesti Rendőr-főkapitányság megrázó videót tett közzé az M1-es történt tragédiáról. További részletek ITT!

