Féktelenül az utakon: lesújtó adatokat közölt a rendőrség

A Fejér vármegyei rendőrség az elmúlt héten az ittasság-ellenőrzés során 1567 járművezetőt ellenőrzött, 10 esetben pedig jelzett is a szonda. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy aki ivott, ne üljön volán mögé! Az adatokból úgy tűnik, sokan szeretik mellőzni az egyébként életmentő biztonsági övet is, ugyanis 195-en nem kapcsolták be a biztonsági övet, 1-1 esetben pedig hiányzott a gyermekbiztonsági rendszer, illetve a motoros bukósisak.

Lecsapott a rendőrség a gyorshajtókra és ittas sofőrökre Fejérben

Fotó: Rákóczy Ádám/archív

Sebességtúllépés miatt 111 sofőrt állítottak meg a helyszínen, míg további 285 gyorshajtó postán kap majd értesítést. Mindemellett heten nem tartották be az előzés szabályait, 35-en nem adtak elsőbbséget, 13 fő pedig a kanyarodás, irányváltoztatás szabályait nem tartotta be. További tíz fő nem tartotta be a követési távolságot, ami szintén balesetveszélyes helyzeteket teremthet.