Az komoly: retteghetnek az autósok, többeknek kell mélyen a zsebbe nyúlniuk

Ahogy arról korábban írtunk, a rendőrség komolyan veszi a szabályszegéseket. Néhány nappal ezelőtt Székesfehérváron tartottak nagyszabású akciót, de a nyári időszakban a rendőrhelikopter is felszáll és a magasból figyeli az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszát a nyári időszakban. A Fejér vármegyei rendőrök közzé tette a 30. hétre vonatkozó statisztikát, cél, a balesetek visszaszorítása.

Tömegével buktak le a szabálytalankodók Fejér vármegyében a rendőrségi akció során.

Forrás: NurPhoto via AFP

Rendőrség: traffipax és a szonda is munkában volt

Többen is vaskos csekkekre számíthatnak a gyorshajtás miatt, a számuk továbbra is igen magas. A legutóbbi közúti ellenőrzések során 559 gyorshajtót regisztráltak a vármegyei rendőreink, közülük is 152-en már megkapták a helyszínen jól megérdemelt bírságukat, ám 400-an közigazgatási bírságban részesülnek. Mindemellett a közlekedők 14 esetben nem adtak elsőbbséget, 12 alkalommal szabálytalan kanyarodás vagy irányváltás történt, valamint 14 esetben nem tartották a megfelelő követési távolságot. A rendőrség hangsúlyozza:

A szabályok betartása életeket menthet – közlekedjünk figyelmesen, felelősségteljesen, és vigyázzunk egymásra az utakon!

A biztonsági öv nem használata továbbra is kirívó!

A legfrissebb rendőrségi statisztika is rámutat arra, hogy az elmúlt hét napban 79 bírságot szórt ki a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai emiatt a közúti ellenőrzések során. Joggal merülhet fel a kérdés: vajon még hányan közlekedhetnek még a biztonsági öv használata nélkül? Elképesztő videót tett közzé a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán, mutatjuk: