Rendőri jelenlét, drón és elektromos terepjáró vigyázta a fesztivált a Velencei-tónál

Fiatalok tízezrei buliztak a Velencei-tó sukorói partszakaszán a 49. Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján (EFOTT), amelynek rendőri biztosításáról a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság gondoskodott.

Forrás: Zsaru Magazin Facebook oldala

A július 9. és 13. között megrendezett fesztivál idején napi 40 rendőr volt szolgálatban, akik a bejáratoknál fokozott ellenőrzést tartottak, figyeltek a közlekedésre, a vasútállomások környékére és a part biztonságára. A Zsaru magazin beszámolója szerint a szervezett jelenlétnek köszönhetően komolyabb bűncselekmény nem történt a rendezvény területén. A 15 regisztrált ügy közül többnél még a belépés előtt sikerült intézkedni – drogokkal és más tiltott tárgyakkal próbáltak bejutni –, néhány esetben garázdaság és lopás miatt történt beavatkozás. Négy sofőrt ittas vezetésen kaptak a környéken.

„A DELTA Program szellemiségében súlypontoztuk az ötnapos biztosítást, és minden nap csúcsidőben 40 fő dolgozott a helyszínen” – fogalmazott Tóth Zsolt alezredes, a Gárdonyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője, az EFOTT biztosításának parancsnoka. A rendőrök drónt is bevetettek, mellyel a tömeget, a kijelölt fürdőhelyet és a fesztivál környékét pásztázták. ”Délutántól hajnalig többször is körbereptettem a drónt, és figyeltem a partot, a kempinget, illetve a főbb tömegpontokat. Ha magatehetetlen embert láttam, azonnal jeleztem” – mondta Szemerei Péter törzsőrmester, a rendőrség drónkezelője is.

Fotó: Zsaru Magazin Facebook oldala

Sokan érdeklődtek a rendőrség új BMW iX3-as elektromos szolgálati autója iránt is, amelyet a nyári szezonra bocsátottak a gárdonyi kapitányság rendelkezésére. A rendőrség szerint a résztvevők elfogadták a fokozott jelenlétet, sőt, többen kifejezetten nyitottan fordultak feléjük. Az EFOTT idején a hatóságok példásan együttműködtek, a fesztivál pedig a visszajelzések alapján biztonságban és komolyabb incidensek nélkül zajlott le.