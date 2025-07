Megszólalt a főszervező az OZORA Fesztiválon történt tűzesettel kapcsolatban

A létesítmény mellett három autó és egy utánfutó is égett, valamint több gázpalack is robbant. A tűzoltók végül négy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet – tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az OZORA Fesztivál főszervezője, Zimányi Árpád most lapunk megkeresésére részleteket árult el az esetről.

Az OZORA Fesztiválon kialakult tüzet eloltották a tűzoltók

Tűz ütött ki az OZORA Fesztiválon

A főszervező tájékoztatása szerint a tűz véletlen során keletkezett, amelyben négy ember szenvedett égési sérülést.

– Az eset közben súlyos sérülés nem történt, négyen azonban égési sérüléseket szenvedtek. A személyi sérülések mellett két-három shop leégett – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot Zimányi Árpád főszervező.

A szervezők tovább dolgoznak, az emberek pedig szép számban érkeznek az O.Z.O.R.A. Fesztiválra, hétfőn pedig sor kerül a megnyitó ünnepségre is.